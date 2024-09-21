رياضة مصر تبدأ رحلة التصحيح قبل انطلاق الموسم الجديد

ال رياضة المصرية تبدأ رحلة التصحيح قبل انطلاق الموسم الجديد.. دوري استثنائي لإنهاء أزمة تلاحم المواسم.. تطورات فى المعمل المصري لمكافحة المنشطات.. والكرة النسائية تزين مسابقات الموسم الجديد بجميع الجهات، لتطوير أكثر من لعبة وفي مقدمتها كرة القدم، بهدف تجنب الأخطاء السابقة التي أدت إلى الكثير من المشاكل، وانعكست بشكل واضح على المنتخبات الوطنية، وذلك قبل انطلاقالمقرر له أكتوبر المقبل، بهدف إفراز عدد كبير من المواهب يكون قادراً على دعم المنتخبات الوطنية في العودة إلى منصات التتويج القارية.

يقام الدور الأول كاملا بين كافة الفرق، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تضم أصحاب المراكز من الأول إلى التاسع للمنافسة على لقب الدوري، والمجموعة الثانية من العاشر إلى الثامن عشر للمنافسة على البقاء ودخول صراع الهبوط. ويذهب كل فريق بنقاطه التي حصل عليها في الدور الأول كاملة لزيادة المنافسة بين كافة الفرق، أسوة بما حدث بدورى المحترفين العام المنقضى، وتقرر أن يهبط فريقان فقط فى الموسم الجديد.

وخلال اللقاء، أجرى الوزير اتصالًا هاتفيًا بـ ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات للتأكيد على ضرورة تعزيز سبل التعاون فى مجال مكافحة المنشطات، بالإضافة إلى الاطمئنان على صحته بعد السيول التي تعرضت لها دولة بولندا، والتأكيد علي دعم الدولة المصرية للمعمل المصري، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة له، وذلك فى ضوء التعاون المثمر مع الوكالة.

ووضعت الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها قبل انطلاق الموسم الجديد، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى أفريقيا، سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية، بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.احذر..

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