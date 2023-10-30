رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة 11 من الدوري السعودي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التشكيل المثالي للجولة 11 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين"دوري روشن".خط الوسط: تاليسكا، عبد الرحمن غريب (النصر)، سافيتش (الهلال)، جوروج كيفين نكودو (ضمك).

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الـ11 برصيد 29 نقطة، فيما يحتل النصر الوصافة برصيد 25 نقطة، أما التعاون فيحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة.خبير: برامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف بشكل أساسي تعميق القطاع الصناعيأبرزها 17 مجمعا في 15 محافظة.. إنجازات مصر في مجال الصناعة «صور»

غياب رونالدو عن التشكيل المثالى للجولة الـ11 من الدوري السعوديأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التشكيل المثالي للجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 'دوري روشن' لموسم 2023-2024 اقرأ أكثر ⮕

رغم صدارة الهدافين| غياب رونالدو عن التشكيل المثالي للجولة 11 بالدوري السعودياختتمت منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري السعودي للمحترفين، 'دوري روشن'، مساء السبت الماضي، ليواصل الهلال تصدره لجدول المسابق، وصعد النصر إلى المركز الثاني برصيد 26 نقطة، فيما تراجع اتحاد جدة إلى المركز السادس. اقرأ أكثر ⮕

الدوري السعودي للمحترفين.. كريستيانو رونالدو يحتل صدارة الهدافيناعتلى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي صدارة الهدافين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 هدف من 11 مباراة خاضها مع فريقه اقرأ أكثر ⮕

طاقم تحكيم أجنبي لمباراة النصر.. تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري السعوديأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسابه الرسمي على منصه آكس عن قائمة حكام مباريات دوري روشن السعودي اليوم في الجولة 11 من الدوري. اقرأ أكثر ⮕

رونالدو وفيجو يزوران نادي النصر السعوديقام اليوم السبت الثنائي رونالدو وفيجو بزيارة نادي النصر السعودي، قبل مواجهة الفريق ضد نظيره الفيحاء، التي تقام مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة، وذلك ضمن الجولة 11من منافسات الدوري السعودي. اقرأ أكثر ⮕

شاهد| ملخص الفوز الثامن لنصر رونالدو والاقتراب من صدارة الدوري السعوديبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕