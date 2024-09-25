روسيا تعتزم تعديل عقيدتها النووية ردا على التوترات الغربية

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وأوضح بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي في الكرملين بشأن موضوع الردع النووي، قائلا:"أود أن ألفت انتباهكم إلى شيء آخر، وهو أن النسخة المعدلة من الوثيقة تنص على أن أي عدوان على روسيا من جانب دولة غير نووية، ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية، يجب اعتباره هجوما مشتركا على الاتحاد الروسي."وهدد بوتين، في مناسبات عديدة، باستخدام الأسلحة النووية لحماية السيادة والأراضي الروسية.
ووضع بوتين القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى في 2022، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب مع أوكرانيا. وتجرى روسيا نقاشا، منذ فترة، بشأن إمكانية تغيير عقيدتها النووية. وقد تضمن النقاش إمكانية السماح بشن ضربات استباقية. ولكن العقيدة الروسية لا تسمح، حتى الآن، باستخدام الأسلحة النووية إلا في حالة وجود تهديد مباشر على سيادة روسيا.
روسيا بوتين عقيدة نووية الغرب الأسلحة النووية
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