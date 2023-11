روسيا تقول إنها أحبطت هجوماً أوكرانياً على شبه جزيرة القرم

كانت أوكرانيا قد أعلنت الأربعاء أن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أكبر عدد في هجوم واحد منذ بداية العام. وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي “خلال الساعات الـ 24 الماضية قصف العدو 118 بلدة في عشر مناطق”.وحلفاؤها الغربيون من أن تكثف روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في البلاد قبل حلول الشتاء كما حدث العام الماضي.كما أدى هجوم بمسيّرة روسية إلى مقتل شخص وإصابة 4 في نيكوبول جنوب البلاد، وقتل شخص يقطن منطقة زابوريجيا في هجوم آخر.من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت مسيرتين اوكرانيتين فوق منطقتي بريانسك وكورسك المتاخمين لأوكرانيا.

