روسيا تدين اغتيال نصر الله وتحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد في لبنان

وكالات قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا بحق الفلسطينيين باستخدام الأسلحة الأمريكية. وأكد لافروف أنه لا بد من التحقيق في استخدام إسرائيل للتكنولوجيا كسلاح فتاك في لبنان ، مشيرا إلى أن الاغتيال السياسي مثل ما حدث في بيروت أمس مقلق للغاية. وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان، عن إدانة موسكو الشديدة لما وصفته بـ"جريمة الاغتيال السياسي" للأمين العام لحزب الله ال لبنان ي حسن نصر الله التي ارتكبتها إسرائيل .
في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصالين الجمعة مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت حول الأحداث في لبنان. وأوضح البنتاجون أن أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي عزم واشنطن على منع إيران وشركائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع. وأشار البنتاجون إلى أن أوستن أعرب عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات المدعومة من إيران، كما أكد التزام واشنطن بحماية القوات والمنشآت الأمريكية في المنطقة والدفاع عن إسرائيل.
روسيا إسرائيل لبنان حسن نصر الله تصعيد
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