روسيا: إعادة توجيه الرحلات القادمة من تل أبيب لشمال القوقاز إلى مدن أخرى

أعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي، توجيه الرحلات القادمة من تل أبيب لمطاري ماخاتشكالا ومينيرالني فودي في روسيا في منطقة شمالي القوقاز، مؤقتا لمدن أخرى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة"القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن موقف روسيا بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تؤكد على ضرورة إقامة دولتين مستقلتين بسيادة كاملة، مشيرًا إلى أن تصاعد هذا النزاع يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مصلحة روسيا أيضا.

وأضاف أن أي تصاعد للأزمة سيكون له عواقب خطيرة جدًا، ولن يقتصر هذا التأثير على منطقة الشرق الأوسط وإنما سيمتد لأماكن أبعد خارج حدودها. وفي جلسة مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة الأربعاء، أفشلت روسيا والصين مشروع القرار الأمريكي الذي لم يُطلب فيه وقف العمليات العسكرية في غزة وأكد على حقخبير: برامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف بشكل أساسي تعميق القطاع الصناعي headtopics.com

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