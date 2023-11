روسيا تعلن إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود

روسيا : إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها وذلك في ساعة مبكرة من صباح الخميس، حسبما نقلت وكالة أنباء"تاس" الروسية.

YOUM7: القاهرة الإخبارية: إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوتأفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت.

ALBAWABANEWS: الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمرذكرت وكالة رويترز نقلا عن الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء أن جيش الاحتلال تمكن من إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر.

ELWATANNEWS: إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت إسرائيليأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنّ وسائل الإعلام الإسرائيلي، أعلنت إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت.

ELBALADOFFICIAL: حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرضأعلن حزب الله اللبناني، الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل.

MOBTADA: القاهر الإخبارية: حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيليةذكرت قناة القاهة الإخبارية أن حـزب الله اللبناني أعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق المناطق الحدودية.

