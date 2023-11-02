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روسيا تعلن إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود

ElBaladOfficial1 min.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. وأضافت الوزارة في بيانها حسب رويترز، أن الدفاعات الجوية أسقطت أيضاً طائرة مسيرة أخرى فوق البحر الأسود.

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روسيا : إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها وذلك في ساعة مبكرة من صباح الخميس، حسبما نقلت وكالة أنباء"تاس" الروسية.

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