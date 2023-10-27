روسيا تدافع عن دعوتها وفد حماس: مستمرون في التواصل مع كل الأطراف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دافعت روسيا، أمس الجمعة، عن قرار دعوة وفد من حركة حماس لزيارة موسكو، وهي خطوة أثارت غضب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الكرملين على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، إن روسيا"تعتقد أنه من الضروري استمرار التواصل مع كل الأطراف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"؛ لزيارة موسكو، وهي خطوة أثارت غضب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الكرملين على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، إن روسيا"تعتقد أنه من الضروري استمرار التواصل مع كل الأطراف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني". وكانت الخارجية الروسية أعلنت، أن ممثلين لإيران وحماس موجودون في موسكو لإجراء مباحثات، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية قبل نحو ثلاثة أسابيع. وفي رد فعل إسرائيلي، حثت تل أبيب روسيا على طرد وفد حماس الزائر، ووصفت دعوته إلى موسكو بأنها"مؤسفة". headtopics.com

ومنذ السابع من أكتوبر، اتخذت موسكو منعطفًا صريحًا معاديًا لإسرائيل، وهو ما تجلى في مبادراتها في الأمم المتحدة وكذلك في ردود الفعل الرسمية بعد هجوم حماس، ولم تدن الدبلوماسية الروسية الجماعة ولم تستخدم حتى كلمة الإرهاب.

يُفسَّر هذا التحول الروسي بشكل رئيسي بالرغبة في إضعاف الجبهة الغربية، والاعتماد على انقساماتها الداخلية وعلى خلافاتها مع"الجنوب العالمي"، الذي تأمل موسكو في ترسيخه لصالح قضيتها.

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