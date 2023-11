روسيا: إسرائيل دولة محتلة.. وأمريكا فشلت في تطبيق سياسات فعالة

وشدد على ضرورة العمل على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة وسماح للوسطاء بالعمل على ذلك، بما في ذلك الإفراج السريع عن المعتقلين، مؤكدًا أهمية وقف تدفق الدماء ومنع تصاعد الأزمة والبحث عن حلاً دبلوماسياً لإنهاء النزاع.

وألقى المندوب الروسي نيبينزيا باللوم على الولايات المتحدة للوضع الراهن في الشرق الأوسط وقال إنها فشلت في تطبيق سياسات فعالة. وأشار إلى أن دور الولايات المتحدة يتضمن أيضًا محاولتها للضغط على مجلس الأمن لتبرير الهجوم البري الإسرائيلي فيوأشار المندوب الروسي إلى أنه يمكن توجيه اللوم للولايات المتحدة على الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وقارن الوضع بما حدث في ليبيا خلال عام 2011 عندما شنت الغرب حملة عسكرية بتفويض من مجلس الأمن الدولي.

وأعرب عن إدانته لقتل المدنيين في إسرائيل ومن بينهم المدنيين الأجانب. وفي الوقت نفسه، أكد أن روسيا الاتحادية لا يمكنها تجاهل الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وأشار إلى دمار حيوات بشرية وممتلكات في أحياء كاملة.

