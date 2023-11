روسيا: إسرائيل دولة احتلال وليس لها حق بالدفاع عن نفسها

:"في البداية، من الضروري وقف إراقة الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها، وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدا".الكلمات الدالة :

ALBAWABANEWS: مندوب روسيا بمجلس الأمن: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسهاأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء روسيا اليوم .

MASRAWY: البنتاجون: طلبنا 10.6 مليار دولار لتعزيز قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسهاالبنتاجون طلبنا 10 6 مليار دولار لتعزيز قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها | مصراوى

