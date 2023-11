روسيا والصين.. مكاسب القطب الموازي من حرب غزة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مطلع الأسبوع الجاري، إن القصف الإسرائيلي على غزة يتعارض مع القانون الدولي ويخاطر بالتسبّب في كارثة، منتقدا الدور الأميركي، في وقت تعتبر حركة حماس روسيا بلدا"صديقا قريبا جدا" وتعمل على إفراج رعاياها المُحتجزين بغزة، وهو ما يؤشّر إلى ما جنته روسيا ورفيقتها الصين من الحرب في غزة.

حسب توقعات، إذا استطاعت موسكو وبكين خلق ما يعرف بالشرعية الموازية أو صناعة"القطب الموازي" الحقيقي عالميا وتنحية عالم"القطب الأوحد" ممثلا في الولايات المتحدة الأميركية، سيكون دورهما فعالا في حل الأزمة الفلسطينية.

أضاف دويدار، في تصريحات خاصة لموقع"سكاي نيوز عربية"، أن هناك تفوقا روسيًّا واضحا على صعيد المواجهات في أوكرانيا خلال الأيام الماضية، لا سيما منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر المنتهي، وهي أحد مغانم روسيا من حرب غزة، لا سيما مع تفاقم آلام الدول الغربية من ارتفاع فاتورة الدعم المتوالي لأوكرانيا، ومؤخرا انسحاب الكفة الأميركية صوب إسرائيل ألقى على عاتق الغربيين عبئا ثقيلا تستغله روسيا.

وفنّد دويدار عددا من الاستفادات المهمّة لروسيا والصين مِن استمرار حرب غزة التي قد تجري لمدة غير معلومةٍ لأشهر أو سنوات، على خلفية صراع تاريخي على الأرض.تراجُع الدولار أمام الروبل الروسي مع اندلاع واستمرار حرب غزة إلى حاجز 92 روبل.تعزيز قوى موسكو وبكين في الشرق الأوسط استغلالا لحالة السّخط الشعبوي على واشنطن.

أضاف فيكتوروفيتش، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن روسيا لديها العديد من المكاسب من اندلاع هذه الحرب كونها باتت تملك حاضنة سياسية للانتشار وإثبات قوّتها في منطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع التنين الصيني، الذي يشكِّل كماشة على نفوذ أميركا بالمنطقة الشرق أوسطية، وهناك تفسيرات بأن تأخير عمليات الهجوم الإسرائيلي الشامل في الأراضي الفلسطينية يرتبط برغبة واشنطن في عدم خسارة حظوظها في الشرق الأوسط.تخفيف الضغط عن الجبهة العسكرية الروسية مع تخفيف حدة المساعدات الغربية والأميركية.

