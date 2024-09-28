روسيا: نريد إنقاذ حياة الناس في الشرق الأوسط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن بلاده"تريد إنقاذ حياة الناس بدلًا من القلق بشأن الكيفية التي قد يؤثر بها الصراع في الشرق الأوسط على مواقفها على الساحة العالمية".

وأوضح لافروف، في تصريحات بثتها وكالة أنباء الروسية، السبت،"نحن لا ننظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، وهي مأساة على أقل تقدير، من وجهة نظر كيفية تأثير النتيجة على مواقفنا على الساحة الدولية، إن كل ما نريده هو إنقاذ حياة الناس". وأضاف"نتيجة لحملة العقاب الجماعي للفلسطينيين، التي تنفذها إسرائيل الآن، قُتل 41 ألف مدني فلسطيني وجُرح حوالي 100 ألف خلال عام واحد فقط، منذ 7 أكتوبر 2023، إننا مهتمون بوضع نهاية فورية لهذه المذبحة".

وكان السفير الروسى لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، قد حذّر الأسبوع الماضي من ارتفاع احتمالات اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان في هذه المرحلة والتي قد قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع النطاق، وقال"من المستحيل تقريبًا في الوقت الحالي التنبؤ بدقة بكيفية تطور الصراع، ومع ذلك، يمكننا بالفعل أن نقول على وجه اليقين أن خطر اندلاع حرب شاملة مرتفع للغاية".

وأضاف روداكوف"إذا اندلعت حرب لبنان الثالثة، كما يُطلق عليها في وسائل الإعلام هنا، في نهاية المطاف، فمن المرجح أن تتصاعد إلى صراع إقليمي".

روسيا، الشرق الأوسط، الصراع، إسرائيل، فلسطين

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