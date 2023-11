روايات البوكر.. 'بيت الأبواب'.. رواية مستوحاة من أحداث حقيقية

تتناول رواية "بيت الأبواب" الأخلاق العامة والحقيقة، والحب والخيانة في ظل الإمبراطورية، حيث تدور الأحداث فى عام 1921 وفيفي مستوطنات مضيق بينانغ، روبرت هاملين محامٍ ثري، وزوجته الفولاذية ليزلي مضيفة مجتمع. تنشط حياتهم عندما يأتي ويلي، وهو صديق قديم لروبرت، ليقيم معهم.يعد ويلي سومرست موغام أحد أعظم الكتاب في عصره. لكنه محاصر بزواج غير سعيد واعتلال الصحة والمصالح التجارية التي انحرفت بشكل سيئ. كما أنه يعاني من صعوبة في الكتابة.

بينما يستعد ويلي لمواجهة شياطينه، تعترف ليزلي بأسرار خاصة بها، بما في ذلك علاقتها بقضية امرأة إنجليزية متهمة بالقتل في محاكم كوالالمبور - وهي مأساة مستمدة من الواقع.ولد تان توان إنج في بينانج، ماليزيا، وعمل محاميًا في إحدى مكاتب المحاماة الرائدة في كوالالمبور قبل أن يصبح كاتبًا متفرغًا.

وصلت روايته الأولى "هبة المطر" إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر عام 2007 وترجمت على نطاق واسع. فازت حديقة ضباب المساء بجائزة مان الآسيوية الأدبية لعام 2012 وجائزة والتر سكوت للرواية التاريخية لعام 2013، وتم إدراجها في القائمة المختصرة لجائزة بوكر لعام 2012 وجائزة إمباك دبلن الأدبية الدولية لعام 2014. يقسم تان وقته بين كوالالمبور وكيب تاون. "بيت الأبواب" هي روايته الثالثة.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: فيكي كوشال ينظم فاعلية ضخمة للاحتفال بطرح الإعلان الترويجي لـ Sam Bahadurيحضر النجم فيكي كوشال لحدث ضخم، يكشف خلاله عن الإعلان الترويجي الرسمي لفيلمه الجديد Sam Bahadur المستوحى من أحداث حقيقية.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: نهضة مصر تطلق رواية 'ماريو وأبو العباس' لريم بسيوني من متحف الحضارةنهضة مصر تطلق رواية 'ماريو وأبو العباس' لريم بسيوني من متحف الحضارة

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: دار الشروق تصدر «الحي السابع» للروائي نعيم صبريتُشكِّل رواية &171;الحي السابع&187; من خلال عمارة &171;مدينة نصر&187; في السبعينيات والثمانينيات

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: لندن تتأهب لإعلان الفائز بجائزة البوكر للرواية العالمية لعام 2023مع بداية شهر نوفمبر 2023، يترقب عشاق الرواية حول العالم، موعد إعلان جائزة البوكر للرواية العالمية، فى دورتها لعام 2023، والتى من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم 26 نوفمبر

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: غزة.. وفا: الاحتلال يقتحم بيت لحم ويعتقل خمسة مواطنينقوات من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة بيت لحم

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: لا نريد منكم سلاحا نحتاج دواء.. رسالة من بيت حانون للعربلا نريد منكم سلاحا نحتاج دواء رسالة من بيت حانون للعرب | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕