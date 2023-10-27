رواد الفضاء يختبرون تصميم كاميرا القمر لمهمات ناسا المستقبلية

على الأرض كاميرا جديدة مصممة للبعثات المأهولة القادمة إلى القمر، وتم تطوير الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC) بواسطة وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وفريق صور Artemis التابع لناسا. كما تم تصنيع هذا النموذج من الكاميرات الجاهزة، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية، وقد خضع للاختبار في لانزاروت بإسبانيا، كجزء من برنامج تدريب PANGEA، الذي يقوم بإعداد رواد الفضاء لمهام مستقبلية إلى القمر.

قال جيريمي مايرز، قائد كاميرا HULC في ناسا، في البيان: "ستكون الكاميرا القمرية واحدة من الأدوات العديدة التي سيحتاجون إلى التعامل معها على القمر، لذلك يجب أن تكون سهلة الاستخدام".وقال مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية فى البيان إن القدرة على تصوير المناظر الطبيعية للقمر ستكون أساسية لتوثيق الاكتشافات العلمية خلال البعثات المستقبلية إلى القمر.

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