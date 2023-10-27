رقم قياسي جديد|رسالة من حارس البرازيل لـ صلاح.. وكلوب يحسم قرار رحيله

يعيش كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، وسط ضغوط نفسية ربما تحدد مستقبله وخطواته القادمة خلال المرحلة القادمة، في ظل الأنباء التي تتزايد عن عدم فقدان اتحاد جدة الأمل، واستكمال مفاوضاته مع صلاح.

ولا يملك ليفربول سوى محاولات لاستمالة صلاح برسائل دعم ومساندة، لعلها تؤتي ثمارها، ويحافظ «الريدز» على خدماته لأطول فترة ممكنة. وقال هيسكي، لموقع «The Sport Review»: «هناك مخاوف حول بديل محمد صلاح، خاصة أنه لا بديل له في الوقت الحالي، ولا أعتقد أن هناك مركز خطورة للخصوم في ليفربول أكبر من محمد صلاح، يجب الحفاظ عليه».

وتحدث أليسون المقرب من صلاح، عن الفرعون باستفاضة، مؤكدا أنه يعد العنصر الأكثر تأثيرًا داخل الفريق الإنجليزي، مضيفا في تصريحات أبرزتها صحيفة «africanfootball»: «أتمنى أن يستمر مع الفريق لأطول مدة، هذا الرجل مذهل، أشعر بالفخر لوجوده معنا، أتمنى أن يكسر جميع الأرقام القياسية مع الفريق، وأن نحافظ على وجوده لأطول فترة ممكنة». headtopics.com

ولا يخفى على أحد أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، هو الضامن الأول لبقاء محمد صلاح مع الريدز، بعدما وقف في وجه محاولات انضمامه إلى اتحاد جدة، في الميركاتو الصيفي المنقضي، وما يزال يواصل محاولات الإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة.

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وسجل الريدز هدفين خلال 3 دقائق، عن طريق الياباني واتارو إيندو، والأوروجواياني داروين نونيز، فى الدقيقتين 31 و34.

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