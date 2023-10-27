رقم قياسى للبورصة فى أعداد المستثمرين الجدد.. 313 ألف مستثمر فى 9 شهور

بالبورصة المصرية إلى 313.2 ألف مستثمر خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 مقابل 131.2 ألف مستثمر خلال نفس الفترة من العام الماضي، ووزع عدد المستثمرين الجدد بين 311 ألف مستثمر من الأفراد، و2.6 ألف مستثمر من المؤسسات.وبذلك زادت أعداد المستثمرين بالبورصة إلى 839 ألف مستثمر موزعين بين 99% من الأفراد، و1% من المؤسسات، ومن حيث الجنسيات وزع بين 99% مصريين، و1% للأجانب، و0.01% للعرب.وبإضافة 313.

58 مليار جنيه، موزعة بين 5 شركات مقيدة بالسوق الرئيسي وهم: ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال برأس مال بقيمة 115.5 مليون جنيه، وأيه كابيتال القابضة بقيمة 270.8 مليون جنيه، وطاقة عربية بقيمة 676.2 مليون جنيه، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 164.1 مليون جنيه، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 200 مليون جنيه.

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المالية: إنهاء 364 طلبا في مختلف القطاعات لشركات أجنبية من 10 دولاستعرض محمد معيط وزير المالية، جهود الإدارة العامة لخدمات المستثمرين في تذليل أي عقبات قد تواجه اقرأ أكثر ⮕

صحة غزة: استشهاد 7 آلاف شخص بينهم 3038 طفل جراء العدوان الإسرائيليلا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قصف أحياء قطاع غزة في مناطق الشمال والجنوب على حد سواء، ما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين والنساء والأطفال. اقرأ أكثر ⮕

'فوى فوى فوى 'يتخطى الـ 26 مليون جنيه فى السينمات منذ طرحه بدور العرضحصد فيلم 'فوى فوى فوى' أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 154 ألف جنيه في دور العرض السينمائية المختلفة، ليتخطى بتلك الرقم 26 مليوناً و680 ألف جنيه وذلك منذ طرحه في دور العرض السينمائى. اقرأ أكثر ⮕

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الذهب يرتفع لأعلى مستوياته عالميا بسبب الحرب في فلسطينارتفعت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم، مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، وصمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا رغ اقرأ أكثر ⮕