رقم سلبي للأهلي وناقوس خطر في عصر السويسري كولر

وجاءت البداية منذ مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري والتي انتهت بفوز فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدف، وكذلك 3 أهداف في مباراتي فريق سيمبا خلال الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، وهدف أمس أمام فريق صنداونز.وللمرة الأولى تحدث هذه الظاهرة في عهد المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر، حيث لم تستقبل شباك فريق الأهلي على مدار 4 مباريات على التوالي، منذ تولي كولر مسئولية القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي بين فريق الأهلي وفريق صنداونز الجنوب أفريقي في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي. يذكر أن فريق الأهلي خاض 3 مباريات في بطولة الدوري الأفريقي، تعادل في مباراتين وهزم في مباراة، ولم يستطع تحقيق الفوز أو الحفاظ على نظافة الشباك في البطولة.أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي كورة لايف الآن ( 0 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الأفريقي {تقدم صنداونز}عاجل..

كولر يُطمئن جماهير الأهلي قبل مباراة صن داونز في الدوري الإفريقيأكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، باستاد لوفتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي. اقرأ أكثر ⮕

صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام صن داونز فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقيأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التى تقام بملعب الأخير فى الثالثة عصر اليوم. اقرأ أكثر ⮕

تعرف على برنامج الأهلى من الإفطار حتى خوض مباراة صن داونز بجنوب أفريقياحدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج الفريق اليوم، استعداداً لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة. اقرأ أكثر ⮕

كولر: لم يكن لدينا وقت لتصحيح الأخطاء.. وتعلمت من 'خماسية' صن داونزأكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، باستاد لوفتوس. اقرأ أكثر ⮕

كولر: لم يكن لدينا وقت لتصحيح الأخطاء.. وتعلمت من 'خماسية' صن داونزأكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، باستاد لوفتوس. اقرأ أكثر ⮕

تعرف على برنامج الأهلي من الفطار حتى خوض مباراة صن داونز بجنوب أفريقياحدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج الفريق اليوم، استعداداً لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة. اقرأ أكثر ⮕