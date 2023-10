رقص وغناء على جثث الأبرياء..احتفالات في إسرائيل أثناء الاجتياح البري لـ غزة

انتشر على موقع اكس، تويتر سابقا، مقطع فيديو أثار حفيظة رواد الموقع العرب والمسلمين حول العالم، ووصفه الكثيرون بالمستفز، حيث يظهر في المقطع واحد من أشهر المغنيين في إسرائيل “ حنان بن اري” وهو وسط حشد كبير من الإسرائيليين يغنون بابتهاج “عائدون إلى غزة”. غزة تحت القصف..

وانتشر الفيديو أثناء إعلان قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء التوغل البري داخل قطاع غزة تحت تغطية نارية جوية، بينما انهالت التعليقات المستائة من الفيديو وتوقيته، بالإضافة إلى تنديد واسع لما يحدث في القطاع ضد المدنيين من “إبادة جماعية”وعلق الصحفي الأمريكي، دان كوهين، على الفيديو الذي نشره على صفحته الخاصة على موقع اكس قائلا: واحد من الموسيقيين الأكثر شعبية في إسرائيل، حنان بن آري، يغني مع الجنود عن"العودة إلى غزة" بعد اكتمال التطهير العرقي.

Meanwhile, Zionist propagandists tell us this war is about “defeating Hamas.”pic.twitter.com/RYRWGhkAgoوتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للتوغل البري الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي بدأ في وقت سابق من اليوم الجمعة. headtopics.com

ونشرت شبكة فلسطين للحوار، مقطع فيديو يكشف إطلاق عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية"حماس"، صاروخا واحدا على الأقل مضاد للدبابات باتجاه دبابة تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من السياج التقني شمال غزة داخل أراضي غزة.

يأتي ذلك مع بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على قطاع غزة الذي أصبح معزولا عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال عدوانا شاملا من ثلاث جبهات برية وجوية وبحرية.

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لغزةأفادت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الاعصاب اثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء اجتياح غزةأكدت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحدد موقفها من الاجتياح البري الشامل لغزة بعد التوغل المفاجئوافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي. الاجتياح البري الشامل لغزة وحسب صحيفة 'وول ستريت جو اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البرى لغزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، نقلا عن تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البرى لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

نيوزويك تحذر قوات الاحتلال: الاجتياح البرى لغزة 'هدية' للفصائل الفلسطينيةحذرت مجلة نيوزويك الأمريكية إسرائيل من الإقدام علي خطوة الاجتياح البري لقطاع غزة، مشيرة في مقال رأي لدان بيري إلى أن تلك الخطوة ستكون بمثابة هدية للفصائل الفلسطينية. اقرأ أكثر ⮕

فيديو.. عمرو موسى: الاجتياح البري لغزة سيوسع نطاق الصراع.. ونتنياهو واهمبعض المسئولين الأمريكيين نصحوا إسرائيل بعدم الإقدام على الاجتياح البري لغزة اقرأ أكثر ⮕