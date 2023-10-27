رقص وغناء على جثث الأبرياء..احتفالات في إسرائيل أثناء الاجتياح البري لـ غزة

انتشر على موقع اكس، تويتر سابقا، مقطع فيديو أثار حفيظة رواد الموقع العرب والمسلمين حول العالم، ووصفه الكثيرون بالمستفز، حيث يظهر في المقطع واحد من أشهر المغنيين في إسرائيل “ حنان بن اري” وهو وسط حشد كبير من الإسرائيليين يغنون بابتهاج “عائدون إلى غزة”. غزة تحت القصف..
وانتشر الفيديو أثناء إعلان قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء التوغل البري داخل قطاع غزة تحت تغطية نارية جوية، بينما انهالت التعليقات المستائة من الفيديو وتوقيته، بالإضافة إلى تنديد واسع لما يحدث في القطاع ضد المدنيين من “إبادة جماعية”وعلق الصحفي الأمريكي، دان كوهين، على الفيديو الذي نشره على صفحته الخاصة على موقع اكس قائلا: واحد من الموسيقيين الأكثر شعبية في إسرائيل، حنان بن آري، يغني مع الجنود عن"العودة إلى غزة" بعد اكتمال التطهير العرقي.
Meanwhile, Zionist propagandists tell us this war is about “defeating Hamas.”pic.twitter.com/RYRWGhkAgoوتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للتوغل البري الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي بدأ في وقت سابق من اليوم الجمعة. headtopics.com
ونشرت شبكة فلسطين للحوار، مقطع فيديو يكشف إطلاق عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية"حماس"، صاروخا واحدا على الأقل مضاد للدبابات باتجاه دبابة تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من السياج التقني شمال غزة داخل أراضي غزة.
يأتي ذلك مع بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على قطاع غزة الذي أصبح معزولا عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال عدوانا شاملا من ثلاث جبهات برية وجوية وبحرية.