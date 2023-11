رفيق عوض: خسائر كبيرة تلحق بجيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

وأوضح رئيس مركز القدس للدراسات، أن هناك صعوبات كبيرة جدًا أمام الاحتلال، الأمر الذي قد يدفعه إلى المطالبة بوقف إطلاق النار أو الدخول في مفاوضات، مشيرًا إلى أن الأمور ليست كما توقع الاحتلال فكلما تطول الحرب على قطاع غزة كلما يخسر الاحتلال على عدد من المستويات أبرزها الجبهة الداخلية.بورصة الدواجن وأسعار الفراخ اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: رفيق عوض: خسائر كبيرة تلحق بجيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: رفيق عوض لـ'القاهرة الإخبارية': خسائر كبيرة تلحق بجيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزةقال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن ما وعد به الاحتلال الإسرائيلي نفسه وجمهوره من أهداف عالية باقتلاع المقاومة..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: إعلام عبري: الاحتلال يحشد الدبابات شمال غزة في أكبر تجمع منذ بدء الحربإعلام عبري الاحتلال يحشد الدبابات شمال غزة في أكبر تجمع منذ بدء الحرب | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: إعلام عبري: الاحتلال يحشد الدبابات شمال غزة في أكبر تجمع منذ بدء الحربإعلام عبري الاحتلال يحشد الدبابات شمال غزة في أكبر تجمع منذ بدء الحرب | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: انفجارات في شمال غزة واعلان إسرائيل عن ضربها 300 هدف لحماسغزة، شمال غزة، إسرائيل، حماس، ضرب حماس، غزة وإسرائيل، جيش الأحتلال، جيش الأحتلال الإسرائيلي، الحرب علي غزة، غزة تحت القصف،

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: القوات الإسرائيلية تتقدم إلى داخل غزة مع دخول الحملة ضد حماس يومها الخامسالقوات الإسرائيلية، غزة، حماس، الحملة ضد حماس، القوات الإسرائيلية تتقدم إلى داخل غزة، الحرب علي غزة، القصف علي غزة، جيش الأحتلال الإسرائيلي،

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕