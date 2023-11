رفقة والده.. أحدث ظهور للفنان رامي صبري

وطرح النجم رامى صبري مؤخرًا أحدث أغنياته والتي تحمل اسم"كعبك عيلي"، على تطبيق الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوي.وطرح رامى صبرى مؤخرًا أغنية"ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيينأحمد خليل وكريم شيندى فى توزيع الأغنية.

