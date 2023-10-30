رفع 2300 حالة إشغال وتعديات في هضبة الأهرام وغلق سنتر دروس خصوصية بالجيزة

وتابع اللواء أحمد راشد، نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، بتوجيه عدد من الحملات لرصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع.

وأسفرت الحملات عن رفع 2300 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت ( معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين). كما تضمنت المضبوطات عدد من التروسيكلات والدراجات البخارية لمخالفتها قواعد المرور، وذلك لإعادة الانسيابية المرورية بشوارع القطاع.

وشدد محافظ الجيزة علي مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين. وتابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة بشوارع العلا جارد والبحر الأعظم وترعه الزمر وجسر الكنيسة بالمنيب التي ساهمت في تحقيق الانضباط بالإضافة الى غلق ورفع محتويات مركز للدروس الخصوصيه يعمل بدون ترخيص وبدون أي سند قانوني بشارع العلا جاردن بالمنيب مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة لضمان عدم تكرار فتحه.خاص.. تحركات لإنهاء سوء التفاهم بين إمام عاشور وكولرأبرزها 17 مجمعا في 15 محافظة.. headtopics.com

رفع 2300 حالة إشغال وتعديات محال ومقاهٍ وغلق سنتر للدروس الخصوصية بالجيزةكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد إستهلاك الطاقة . اقرأ أكثر ⮕

رفع 2300 حالة إشغال بهضبة الأهرام.. وغلق سنتر للدروس الخصوصية بجنوب الجيزةكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين.. اقرأ أكثر ⮕

بالصور.. رفع 2300 حالة إشغال متنوعة خلال حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرامنفذ قطاع هضبةالأهرام التابع لحي الهرم بمحافظةالجيزة ، عددًا من الحملات المكبرة على الطرق لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطرق كما تم عمل حمله صباحيه ومسائيه على قطاع الهضبة لمتابعة ترشيد الطاقه والالتزام بمواعيد الغلق برئاسة المهندس المهندس طه عبد الصادق رئيس حى الهرم وباشراف مصطفى عبد العليم نائب رئيس الحى لقطاع هضبة الاهرام وعمرو المعدوى مدير... اقرأ أكثر ⮕

رفع 549 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرةكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق اقرأ أكثر ⮕

رفع 549 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بالبحيرةأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. اقرأ أكثر ⮕

قصة ولا في الأفلام.. فتاة تكتشف بالصدفة وجود أخت لها في سنتر دروس خصوصية أختين اتقابلوا صدفة.. قصة أغرب من الخيال، بدأت في درس خصوصي، صدفة تخص فتاة عمرها لم يتجاوز العشرين عاما، عاشت عمرها وحيدة، وفجأ اقرأ أكثر ⮕