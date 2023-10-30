رفع 2300 حالة إشغال وتعديات محال ومقاهٍ وغلق سنتر للدروس الخصوصية بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد استهلاك الطاقة .

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام بتوجيه عدد من الحملات لرصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع . وقد أسفرت الحملات عن رفع 2300 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهى والكافيهات شملت ( معدات، إستاندات ، كراسى ، شاشات عرض، شيش، فتارين).

كما تضمنت المضبوطات عدد من التروسيكلات والدراجات البخارية لمخالفتها قواعد المرور، وذلك لإعادة الانسيابية المرورية بشوارع القطاع. وشدد محافظ الجيزة علي مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين. headtopics.com

كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة بشوارع العلا جارد و البحر الأعظم وترعه الزمر وجسر الكنيسة بالمنيب والتي ساهمت في تحقيق الانضباط بالإضافة الى غلق ورفع محتويات مركز للدروس الخصوصيه يعمل بدون ترخيص وبدون اي سند قانوني بشارع العلا جاردن بالمنيب مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة لضمان عدم تكرار فتحه .

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