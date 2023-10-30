رفع 2300 حالة إشغال وتعديات محلات ومقاهي في هضبة الأهرام بالجيزة

وتابع المحافظ نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، والتي أسفرت عن رفع 2300 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت «معدات، ستاندات، كراسي، شاشات عرض، شيش، فتارين»، كما تضمنت المضبوطات عدد من التروسيكلات والدراجات البخارية لمخالفتها قواعد المرور.

وأكد المحافظ مواصلة شن الحملات على مدار اليوم، وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين. كما تابع المحافظ جهود حملات حي جنوب الجيزة بشوارع العلا جارد والبحر الأعظم وترعة الزمر وجسر الكنيسة في المنيب، والتي ساهمت في تحقيق الانضباط، إضافة إلى غلق ورفع محتويات مركز للدروس الخصوصيه يعمل دون ترخيص ودون سند قانوني بشارع العلا جاردن بالمنيب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة لضمان عدم تكرار فتحه.محافظ الجيزة يشهد اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ استعدادا لمواجهة الأمطار

رفع 2300 حالة إشغال وتعديات في هضبة الأهرام وغلق سنتر دروس خصوصية بالجيزةكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد إستهلاك الطاقة. اقرأ أكثر ⮕

رفع 2300 حالة إشغال وتعديات محال ومقاهٍ وغلق سنتر للدروس الخصوصية بالجيزةكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد إستهلاك الطاقة . اقرأ أكثر ⮕

محافظة الجيزة: رفع 2300 حالة تعديات محال ومقاهي وغلق سنتر للدروس الخصوصيةكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد إستهلاك الطاقة . اقرأ أكثر ⮕

بالصور.. رفع 2300 حالة إشغال متنوعة خلال حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرامنفذ قطاع هضبةالأهرام التابع لحي الهرم بمحافظةالجيزة ، عددًا من الحملات المكبرة على الطرق لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطرق كما تم عمل حمله صباحيه ومسائيه على قطاع الهضبة لمتابعة ترشيد الطاقه والالتزام بمواعيد الغلق برئاسة المهندس المهندس طه عبد الصادق رئيس حى الهرم وباشراف مصطفى عبد العليم نائب رئيس الحى لقطاع هضبة الاهرام وعمرو المعدوى مدير... اقرأ أكثر ⮕

رفع 2300 حالة إشغال بهضبة الأهرام.. وغلق سنتر للدروس الخصوصية بجنوب الجيزةكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين.. اقرأ أكثر ⮕

رفع 549 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرةكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق اقرأ أكثر ⮕