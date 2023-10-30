رفع 120 طن مخلفات بمدينة بلطيم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تابع ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في حملات النظافة ورفع المخلفات وإزالة التعديات والاشغالات بمناطق المدينة ومن بينها شوارع، التحرير وبورسعيد وجمال عبدالناصر، ومناطق المساكن الشرقية والغربية ووسط البلد، والأرض الخضراء، والدائرى البحرى، ومنطقة الهضبة ، ومنطقة المقابر ، ومحيط المدارس ،ومنطقة مستشفي بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وكذا كورنيش والطريق رافد الدولي مدينة بلطيم، وري...

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات من نهر الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.

رفع 130 طن أتربة و40 طن مخلفات بلدية و120 طن مخلفات صلبة في الدقهليةانطلقت اليوم اعمال الحملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبه والاتربة والقمامة علي الطريق السريع نطاق مراكز ميت غمر واجا والمنصوره بمشاركة الوحدات المحلية الواقعة علي الطريق.. اقرأ أكثر ⮕

رفع 46 ألف طن قمامة ونواتج هدم في حملات مكبرة بالمنوفيةمحافظ المنوفية، أكد رفع ما يزيد عن 46 ألف طن قمامة ونواتج هدم بنطاق المحافظة، مشيرا إلى تقديم الدعم الكامل لمنظومة المخلفات الصلبة. اقرأ أكثر ⮕

رفع 312 طن قمامة فى حملة نظافة مكبرة بمركز سنورس بالفيومشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشكالات بالمدينة ومختلف القري، وتمكنت الحملة من رفع 312 طن قمامة. اقرأ أكثر ⮕

رفع 200 طن مخلفات عقب انتهاء مولد الدسوقي في كفر الشيخ.. صورتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، السبت، الحملات المكبرة لرفع جميع الإشغالات، والخيام والعربات المتحركة، من منطقة المسجد الدسوقي، والميدان وساحة الاحتفال بالمولد الإبراهيمي. اقرأ أكثر ⮕

الجالية العربية تدعم فلسطين فى مباراة الأهلي وصن داونز بجنوب أفريقياحرصت الجماهير العربية والمصرية التي حضرت مباراة الأهلي وصن داونز من ملعب لوفتس فرسفيلد بمدينة بريتوريا الجنوب إفريقية، رفع علم فلسطين، ودعم القضية الفلسطينية اقرأ أكثر ⮕

رفع 240 طن قمامة بقرى مركز المحلة فى الغربيةأكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة، القيام بتنفيذ حملات نظافة صباحية بمركز المحلة بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة و رؤساء الوحدات المحلية.. اقرأ أكثر ⮕