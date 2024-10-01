رفع الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الخامس ، بعد دعوة الأعضاء الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية .

ويعود مجلس النواب، للانعقاد غدا الأربعاء بعقد 3 جلسات عامة، تبدأ الجلسة الأولى بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية. وفي الجلسة الثانية يعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء، يعلن رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس. ونظمت اللائحة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

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