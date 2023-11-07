رفعت: حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية وصل لـ 8.6 مليار دولار في عام 2022

وفي حديثه عن العلاقات المصرية السودانية، أشار رفعت إلى أن العلاقات بين البلدين تعود إلى آلاف السنين، وتعتبر السودان جارة مصر الشمالية، وتشترك البلدين في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية. وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا مستمرا، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات التفاهم في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار. وأوضح أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة والبترول والكهرباء والنقل والاتصالات.

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SHOROUK_NEWS: إيرادات قناة السويس تحقق نسبة الزيادة الأعلى في تاريخها لترتفع بنسبة 35%كشفت وزارة التخطيط والتنمية ال اقتصاد ية، أن إيرادات قناة السويس بلغت حوالي 9.4 مليار دولار في عام 2023/22، بالمُقارنة بنحو 7 مليارات

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