رفض فلسطينى للنزوح جنوبا بعد إلقاء جيش الاحتلال منشورات على وسط غزة

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلى منشورات على سكان المنطقة الوسطى فى غزة، وذلك فى إطار الحرب النفسية الإسرائيلية ضد السكان المدنيين، فى محاولة لتهجير الفلسطينيين وترهيبهم كى ينزحوا إلى جنوب القطاع.

ورفض المواطنون الفلسطينيون التعاطى مع المنشورات التى تلقيها طائرات إسرائيلية على شمال ووسط غزة، متمسكون بعدم ترك منازلهم رغم التهديدات التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتستخدم إسرائيل الحرب النفسية ضد أبناء الشعب الفلسطينى منذ الحرب على غزة خلال الأسابيع الماضية، وذلك فى إطار خطتها لاستهداف الجبهة الداخلية فى القطاع وإضعاف المقاومة الشعبية بين المواطنين الفلسطينيين.

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