رفضته إسرائيل ورحبت به مصر وحماس.. ما هو قرار الأمم المتحدة الأخير؟

كتب - أحمد زكي:صوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة، على مشروع القرار العربي، بشأن تطورات الوضع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ عصر السابع من أكتوبر وحتى اليوم.ويرصد موقع مصراوي أبرز ملامح القرار العربي الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأغلبية 120 عضوًا، وكذلك أبرز ردود الأفعال بعد القرار. البداية..

إلغاء الأمر الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين بإخلاء شمال قطاع غزة والتوجه نحو الجنوب.الدعوة إلى توفير السلع والخدمات الأساسية لسكان غزة بشكل مستدام.رفض محاولات الترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل لموظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة شمالي غزة والانتقال إلى جنوبي القطاع.الدعوة إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني.

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إسرائيل: نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزةإسرائيل نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل: نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزةإسرائيل نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

لا لتصفية القضية الفلسطينية.. إسرائيل تمارس سياسة إرهاب أهل غزة لإفراغ القطاع من سكانه.. مصر تؤكد: سيناء خط أحمر.. مندوب مصر بالأمم المتحدة:لا للتهجير القسرى.. ويؤكد: لا بد من إحياء عملية سلام جادة وحل الدولتينتمارس إسرائيل أقصى درجات الضغط على الدول العربية خاصة مصر لنجاح مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما رفضته مصر وجميع الدول العربية.. اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطينمندوب مصر لدى الأمم المتحدة طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطينمندوب مصر لدى الأمم المتحدة طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: صراع إسرائيل وحماس بلغ لحظة محفوفة بالمخاطرقالت ليندا توماس جرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن العالم وصل إلى "لحظة محفوفة بالمخاطر" اقرأ أكثر ⮕