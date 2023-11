رغم العجز في الموازنة.. الكونجرس الأمريكي يناقش تقديم تمويل لإسرائيل

وقال مكتب الميزانية بالكونجرس غير المنتمي إلى أي من الحزبين إن تقليص عوائد مصلحة الضرائب الأمريكية، وتقديم المساعدات إلى إسرائيل في مشروع القانون المستقل، سيوسعان العجز في الميزانية الأمريكية بنحو 30 مليار دولار.

