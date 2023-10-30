رغم صدارة الهدافين| غياب رونالدو عن التشكيل المثالي للجولة 11 بالدوري السعودي

اختتمت منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري السعودي للمحترفين،"دوري روشن"، مساء السبت الماضي، ليواصل الهلال تصدره لجدول المسابق، وصعد النصر إلى المركز الثاني برصيد 26 نقطة، فيما تراجع اتحاد جدة إلى المركز السادس.

ونشر الدوري السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي،"إكس"، تويتر سابقًا، التشكيل المثالي للجولة الحادية عشرة بدوري روشن، والذي خلا من قائد النصر كريستيانو رونالدو، الذي يستمر على صدارة هدافي الدوري السعودي، بـ 11 هدفًا.خط الدفاع: سنوسي هوساوي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، توفيق بوحيمد.كولر: سنبذل أقصى جهد لحسم الصعود أمام صن داونز في القاهرة

الدوري السعودي للمحترفين.. كريستيانو رونالدو يحتل صدارة الهدافيناعتلى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي صدارة الهدافين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 هدف من 11 مباراة خاضها مع فريقه اقرأ أكثر ⮕

شاهد| ملخص الفوز الثامن لنصر رونالدو والاقتراب من صدارة الدوري السعوديبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

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