رغم الخسارة من إنبي.. أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي التي خاضها الفريق اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.تعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.

أوسوريو يمنح لاعبى الزمالك راحة 48 ساعة عقب الخسارة من إنبىقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي، التي خاضها الفريق اليوم في مسابقة دوري nile. اقرأ أكثر ⮕

يومان راحة لفريق الزمالك بعد الخسارة من إنبيقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة انبي التي خاضها الفريق اليوم في مسابقة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

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