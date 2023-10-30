رعدية أحيانا.. خرائط أماكن الأمطار المتوقعة اليوم بكافة الأنحاء

، فرص الأمطار المتوقعة اليوم الإثنين، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار متفاوتة الشدة حتى الخميس المقبل بعدة مناطق متفرقة بالجمهورية.ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة..

ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. أبرزها الضباب والأمطار الرعديةيشهد اليوم وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليومأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا يرصد تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، عبر صفحتها على الفيسبوك. اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحدأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، عبر صفحتها عل الفيسبوك. حالة الطقس اليوم وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه يسود نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. اقرأ أكثر ⮕

عاصفة ترابية تضرب سماء محافظة أسوان فى طقس متقلبشهدت محافظة أسوان، مساء اليوم، السبت، عاصفة ترابية غطت الأنحاء فى طقس متقلب مفاجئ. اقرأ أكثر ⮕

أماكن إثبات التاريخ لعقود الإيجار في فروع التوثيق المُميكن بكفر الشيخكشفت وزارة العدل عن أماكن إتاحة خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تتم بكافة فروع التوثيق المُميكنة. اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد: أمطار خفيفة إلى رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناءكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء. اقرأ أكثر ⮕