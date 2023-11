رضا حجازي: منظومة التعليم تضم 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة

ولفت إلى حتمية التطوير أصبح امر ضروري وانه لابد من شراكة حقيقة مع الاقطاع الخاص وتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في التعليم لتحقيق التنافسية والحياد التنافسي. وأضاف خلال كلمته في افتتاح المجمع أن رؤية التربية والتعليم في ثلاث محاور اولا احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها لتعظيم موارد الدولة.

ثانيا الحياد التنافسي مع القطاع الخاص ثالثا تاكيد مبدا الشفافية والمعلوماتية لتحقيق الثقة بين الطرفين.وأشار إلي أن الوزارة مؤمنة بمشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية ومنها انشاء مدراس التعليم الفني وهناك ٦٩ مدرسة تكنولوجي وفنية وانشاء مدراس تعليم عام باسعار مخفضة والدخول في. ادارة عملية الامتحانات لشهادة النيل و استغلال اصول الوزارة غير المستغلة

واشار الي أن الوزارة تشجع المستثمرين لانشاء المدراس الخاصة وتسهيل عملية الترخيص حيث انها أصبحت مميكنة.وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قالت إن مشروع مجمع المدراس الكونية يعكس الشراكة التنموية بين الحكومة والقطاع الخاص حيث ياتي هذا الصرح التعليمي المتميز بالشراكة بين صندوق مصر السيادي و الاقطاع الخاصة مؤكدة ان الاقطاع الخاص هو الشريك الاساسي الدولة .

واشارت إلي أن المجمع يضم انشاء ٥ مدراس ومجمع للخدمات التعليمة والترفيهية ويدرس به الان ١٠٠٠ طالب ومؤكدة أن الطاقة الاستيعابية في المرحلة الاولي يصل الي ٧٥٠٠ طالب في ويقدم تعليم متميزة التي يحتاجها سوق العمل.

واضافت السعيد ان مشروع مجمع مدراس القرية الكونية يوكد علي ان الدولة تهتهم بالتعليم حيث انه يجسد رؤية مصر ٢٠٣٠ في هدفي الاتاحة والتنافسية كما ان المحور الثاني يرتبط بسوق العمل حيث نعمل علي تقليل الفجوة بين سوق العمل و الخريجين ، لافتا ان الدولة تعمل علي تقديم مستوي تعليمي مختلف .

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: رضا حجازي: عملية تطوير التعليم تعتبر أمرا حتمياأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية التعليم، أن هناك 25 مليون طالب بالمدارس، وهناك 60 ألف مدرسة، وأن عملية التطوير تعتبر أمرا حتميا.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: قرار وزاري بتعيين الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة| قريباأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: وزارة التعليم: 625 مدرسة بها 121 ألف و735 طالب بشمال سيناءأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجمالى عدد الطلبة بمدارس شمال سيناء وصل إلى 121735، بواقع 625 مدرسة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: رضا حجازي يشهد توقيع بروتوكولا جديدا لصالح طلاب التعليم الفني.. اليوميشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023 ،فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بشأن التعليم الفني .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: تعليم سيناء يناقش آلية توزيع الفائزين في مسابقة 30 ألف معلمحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شمال سيناء ، اجتماعاً لمناقشة آلية توزيع الفائزين في مسابقه ال30 ألف معلم وال1000 مدير ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: رضا حجازي: نبذل جهدنا لمواجهة 'التسرب من التعليم' والمجتمع المدني دوره أساسيشهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕