رضا سليم يجري عملية جراحية في الترقوة

وكان رضا سليم قد تعرض للإصابة بكسر في الترقوة عقب نزوله في مباراة الأمس بدقائق قليلة ليغادر الملعب ويحل زميله أحمد عبد القادر بديلًا له. وودع الأهلي مساء أمس الأربعاء بطولة الدوري الإفريقي من الدور نصف النهائي عقب خسارته أمام صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.ميدو:"مافيش إدارة ناجحة في مصر"

