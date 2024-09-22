رصد عنقود الثريا والقمر والنجوم الحمراء

سيكون أعلى يمين القمر بالنسبة للراصد وهناك حاجة لاستخدام وسيلة مساعدة بصرية لرؤية عنقود الثريا نظراً لأن أضواء المدن تؤثر على رؤيته بالإضافة إلى ذلك يرصد ايضا نجم الدبران الأحمر أسفل يمين القمر وسيكون مشاهد بسهوله بالعين المجردة، ويعرف العنقود أيضا بتسمية الشقيقات السبع نسبة إلى المع سبعة نجوم، وهو يشبه نجوم الدب الاصغر الا انه ضبابى المظهر وبحسب القياسات الحديثة فان نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالى 100 مليون سنه فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنه ونصفنجوم الثريا ...
المرات اكثر من الشمسعند التقاط صور لهذا العنقود سوف يظهر اثر السديم الذى تكونت منه هذه النجوم، ومن خلال المنظار الثنائى سوف يظهر العديد من النجوم اكثر من الشقيقات السبع ومن خلال تلسكوب كبير يمكن رؤية بعض المواد السديمية حول النجومخلال ساعات الليل سوف يتحرك القمر والثريا وباقى النجوم نحو الغرب عبر السماء نتيجة لدوران الارض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هى باتجاه الشرق فى مداره حول الارض، ويمكن رصد ذلك بتحديد مكان القمر بالنسبة للدبران هذه الليلة ورصده موقعه يوم غدا الاثنين حيث سيلاحظ أن...
القمر الثريا النجوم الدبران الاحمر الفضاء
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