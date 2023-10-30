رسميا.. فتوح يتلقى عرضا رسميا من الدوري السعودي واللاعب في انتظار جلسة مع الزمالك

وكشف سمير صلاح وكيل اللاعب في تصريحات تليفزيونية أن اللاعب تلقى عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي، ولكن اللاعب لا يدرس العروض في الوقت الحالي الا بعد حسم موقفه مع إدارة نادي الزمالك لأن رغبته الاولى هي البقاء داخل جدران الفارس الأبيض ولكن مع تلبي متطلباته المالية.نونو سانتو يرفض عودة نجم الاتحاد للتدريبات.. واللاعب يصعد الأمر للجنة الاحتراف

وأوضح وكيل فتوح أنه من المقرر عقد جلسه للاعب مع مجلس إدارة النادي لحسم الموقف النهائي من البقاء أو الالتفات إلى العروض الخارجية. ومن المقرر أن ينتهي عقد فتوح مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع إلى اي نادي في يناير.

الجدير بالذكر أن اللاعب وافق على التجديد للقلعة البيضاء والحصول على المستحقات المتأخرة وأيضًا على مقدم التعاقد الجديد ولكن لم يحسم اي شئ رسمي حتى الآن.أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي كورة لايف الآن ( 1 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الإسباني {المرينجي يعود} headtopics.com

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