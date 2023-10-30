رسميًا إيقاف رويباليس رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم

وجاء في البيان أن رويباليس سوف يتم منعه بشكل نهائي، عن ممارسة أي شئ يخص كرة القدم كذلك عن أن يتولي إدارة الإتحاد الإسباني وبات غير مسموح له بالترشح لرئاسة الإتحاد الإسباني في ظل هذه الفترة.جائت هذه العقوبة بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدها نهائي كأس العالم للسيدات، بعد تحقيق إسبانيا البطولة وما قام به من أمور غير أخلاقية مع اللاعبة هيرموسو لاعبه الفريق النسائي لبرشلونة.

ومن المرجح أن تشهد الفترة القادمة، إنتخابات جديدة لرئاسة الإتحاد الإسباني ومن المحتمل أن يقوم الحكم السابق ماتيو لاهوز بترشيح نفسه لهذا المنصب.عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى..

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رئيس الاتحاد المغربي: مونديال 2030 سيكون الأفضل في التاريخأعرب فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن سعادته بعد الإعلان عن استضافة بلاده منافسات كأس العالم 2030، إلى جانب دولتي إسبانيا والبرتغال. اقرأ أكثر ⮕