رسالة شكر جمهوره من لاعبي الزمالك بعد فوزهم بكأس السوبر الإفريقي

، رسالة شكر لجمهور القلعة البيضاء، بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلى بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد المملكة ارينا في السعودية.

وكتب عواد عبر صفحته الرسمية على "x"، "جمهور الزمالك العظيم دائمًا كنتم على الموعد.. عملنا جاهدين جميعًا كفريق من أجل إسعادكم والحمد لله على الفوز والتتويج بالسوبر الأفريقي.. شكراً لكم على الدعم والمساندة الدائمة أنتم دائمًا رقم 1 جمهور الزمالك العظيم".لخوض تحد جديد، بعد انتهاء منافسات السوبر الأفريقي والذي توج به نادي الزمالك عقب الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

ويحمل النادي الأهلي لقب بطل كأس السوبر المصري عن النسخة الماضية، بعدما فاز في المباراة النهائية على مودرن سبورت بنتيجة 3-2.الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل.. وجيش الاحتلال: جارى التحقيق

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