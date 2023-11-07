رسالة هاني سعيد للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

وجه هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز رسالة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة الزمالك غدا في نصف نهائي كأس مصر. وأوضح هاني سعيد عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"مباراة الزمالك صعبة بالطبع الزمالك اسم كبير ومواجهته لن تكون سهلة" . واختتم:"نقوم بما علينا ونجتهد ونترك النتيجة لله رسالتي للاعبين استمتعوا فقط بالمباراة وان شاء الله نكون في النهائي"

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