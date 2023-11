رسالة مهمة من مشايخ سيناء للرئيس السيسي.. شاهد

وأردف شيخ مشايخ سيناء:"لما القبائل بدات فى المشاركة مع القوات المسلحة، في القضاء على الإرهاب، وبقول للرئيس عبدالفتاح السيسي، انت خليفة جمال عبد الناصر، وصوتنا لك من أجل التنمية والتعمير والمحافظة على بلادنا من الاعداء".

شيخ مشايخ سيناء للرئيس السيسي: اعتبرنا جنودك.. أرض الشهداء مفيش حد يقدر يقرب لها

أحد مشايخ سيناء: تكاتفنا مع الدولة لتحرير أرضنا من الإرهابقال الشيخ على فريج، أحد مشايخ سيناء، سيناء مهمة جدًا، لأنها تعتبر البوابة التي يأتي منها الخطر، الذي يهدد الأمن القومي المصري، ولذلك فإن أهل سيناء.

رئيس الوزراء يلتقي مشايخ وعواقل شمال سيناء بالكتيبة 101 (بث مباشر)يلتقي رئيس الوزراء يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء، مشايخ وعواقل شمال سيناء، بمقر الكتيبة 101 بالعريش.

شيخ مشايخ سيناء: الدولة احتوت أهالي سيناء ووفرت كل الامكانيات والتسهيلات للتنميةقال الشيخ عيسى الخرافيين، شيخ مشايخ سيناء، إن شبة جزيرة سيناء يشهد إنجازات وتعمير كبير، سواء من الشمال أو من الجنوب، حيث تم استصلاح ما يقرب من ٨٠٠ الف فدان

شيخ مشايخ قبائل سيناء: الرئيس السيسي أنقذ مصر من عنق الزجاجةقال عارف أبو عكر، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، لشمال سيناء تؤكد خلوها تمامًا من الإرهاب، مؤكدًا أنه على مدار 10 سنوات كانت سيناء في كابوس مظلم وكان هناك مخطط داخلي وخارجي لمصر والرئيس السيسي أنقذ مصر من عنق الزجاجة.

مشايخ وعواقل سيناء ونجوم الفن والسياسة يرحبون بزيارة مدبولي للعريشرحبت طوائف المجتمع المصري من مشايخ وعواقل سيناء وفنانين وسياسيين، بزيارة رئيس الوزراء إلى محافظة شمال سيناء.

