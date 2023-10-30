رسائل الأزهر الشريف إلى المقاومة الفلسطينية: استمدوا قوتكم من قرآنكم

وفي بيان له اليوم الإثنين، أعرب الأزهر الشريف في بيانه عن تضامنه معهم واستنكاره لجرائم القوات الإسرائيلية التي تستهدف الأبرياء، وتنتهك القيم الأخلاقية والإنسانية.كما أشاد الأزهر بالموقف الشجاع لأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي دعا إلى وقف العدوان على غزة، وثناه على صدقه وعدالته، وأيضًا أشاد بمواقف الأحرار في العالم الذين استنكروا هذه المجازر وطالبوا بوقف قتل الأطفال والأبرياء.

وتابع شيخ الأزهر: واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.المفتي: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة شاملة وصمة عار لن يمحوها التاريخكل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة قبل افتتاحها.. فيديوخلال 24 ساعة.. صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة المضاعفة

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