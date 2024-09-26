رد وزير التربية على قلق أولياء أمور طلاب المدارس الدولية بشأن تدريس اللغة العربية

رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، على سؤال بشأن قلق أولياء أمور طلاب المدراس الدولية من تدريس اللغة العربية قائلا: كان هناك قلق بشأن تطبيق القرار على طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الدولية.

وقال عبد اللطيف: «القرار مطبق على الطلاب في Grade 9 الصف الثالث الإعدادي في هذه المدارس»، مشيرا إلى أن الشهادة الدولية ستكون بإجمالي 80% من التقدير وسيكون الباقي 20% مقسمين على مادتي اللغة العربية والتاريخ. وأوضح محمد عبد اللطيف أن بعض أولياء الأمور شعروا أن دخول مادتي اللغة العربية والتاريخ سيكون بمثابة حمل على أبنائهم، مختتما: البعض الآخر تفهم هذا الوضع لأن هذه الفكرة ستفتح مجالات لحياة الطالب أكثر من التي كانت متوفرة له قبل ذلك.وزير التعليم: زمن ضرب المدرسين انتهى.. مفيش خوف من طالب أو ولي أمر تانيوزير التعليم: زمن ضرب المدرسين انتهى.. مفيش خوف من طالب أو ولي أمر تانيوزير التعليم: اطمنوا على أولادكم وابعتوهم المدارس.. هيكون في تعليم جيد جداًلامشيرة خطاب توضح دورها في الإفراج عن علاء عبد الفتاح..

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