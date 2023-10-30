ردا على استهداف المدنيين.. «القسام» تعلن قصف بئر السبع برشقات صاروخية

أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 8306 شخص، جراء الغارات المكثفة للاحتلال الإسرائيلي على المباني السكنية والبنية التحتية، منوها أن من بين الضحايا 3457 طفلاً و2136 امرأة، بالإضافة إلى 21048 مصابًا.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إلى أن قوات الاحتلال أعاقت حركة سيارات الإسعاف؛ لعرقلة وصولها إلى المصابين في مناطق القصف، علاوة على استهداف 25 مستشفى و25 سيارة إسعاف، مناشدا المجتمع الدولي بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية، ودعا سكان غزة للتوجه إلى المستشفيات والتبرع بالدم بسبب نقص الكميات المتاحة لإنقاذ الجرحى.أمير عبد الحميد: الشناوي يُسأل عن هدف فوز صن داونز على الأهلي

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