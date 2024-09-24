رحيل الزمالك إلى السعودية استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي

بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.بعثة الفريق الأول التي ستسافر إلى السعودية ، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي ، المقرر لها الجمعة المقبل فى التاسعة مساء.، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي ، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا، حيث تسافر البعثة بطائرة خاصة.

تقرر سفر الأهلي إلى السعودية غداً الأربعاء، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

الزمالك الأهلي السوبر الأفريقي السعودية

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