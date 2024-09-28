رحيل المخرج الكبير مجدي أحمد علي

بعد وفاة شقيقه، ومنهم الفنانة أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت ومحسن منصور وأحمد مجدى وحمدى الوزير والكاتب أيمن سلامة وجابي خورى.من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك عن وفاة شقيقه ونعاه بكلمات مؤثرة قال فيها: " علي.. أخويا وابني وصاحبي وابن أيامي.. سبقني ومشي..

وبدأ مجدي أحمد علي مسيرته الفنية بدراسة الأخراج في معهد السينما بعد إنهائه دراسة الصيدلة، ثم عمل مساعدا للإخراج في العديد من الأعمال السينمائية المهمة مع عدد من كبار السينمائيين من أبناء جيله والأجيال الأسبق في أفلام مثل: "زوجة رجل مهم" و"رغبة متوحشة" و"ضحك ولعب وجد وحب" و"صائد الأحلام"، ثم إخراجه مجموعة معروفة من الأعمال السينمائية.

مجدي أحمد علي مخرج سينما تلفزيون وفاة

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