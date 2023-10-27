رحمة حسن: 'العالم كله عايز يتغير من أول وجديد مفيش رحمة ولا إنسانية'

وجهت الفنانة رحمة حسن رسالة قاسية للدول الكبرى، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث قالت::"مفيش عدل ابدًا، دول كبيرة متستاهلش غير ضرب الجزم، وليها مكانة كبيرة معندهمش قلب، ولا أي دين، ولا إنسانية، عالم كبير ظالم، الواحد مش مستغرب دي الحقيقة".وتابعت:"العالم كله عايز يتغير من أول وجديد مفيش رحمة، مفيش إنسانية، مفيش عدل، دول كبيرة مش بنسمع صوتها غير في الهايفة اتفو حقيقي مايستحقوش أي احترام ربنا أكبر من أي حد".

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عاجل| مواجهة نارية بين رحمة زين وبيرس مورغان (اللقاء بالكامل)علقت رحمة زين عن انتشار فيديو توبيخ مراسلة سي ان ان بشكل سريع، لتؤكد أنها لا تملك الأموال ولا الشخصيات التي تستطيع أن تدعم وتروج لهذا الفيديو. اقرأ أكثر ⮕

باحثة سياسية: مصر لديها موقف واضح وصارم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزةقالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن مصر لديها موقف واضح وصارم تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

لهذا السبب.. منة القيعي تدعم رحمة زينحرصت الشاعرة 'منة القيعي' على توجيه رسالة دعم للصحفية رحمة زين، حيث شاركت منه 'صورة من بوستر البرنامج عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير 'إنستجرام'. اقرأ أكثر ⮕

رحمة أحمد تظهر بشخصيتها الحقيقية فى مسلسل 'على باب العمارة'شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل 'على باب العمارة' الذى يتم عرضه على منصة watch it مشاركة الفنانة رحمة أحمد كضيفة شرف، اذ ظهرت بشخصيتها الحقيقية اقرأ أكثر ⮕

رحمة أحمد ضيف شرف الحلقة الثامنة من على باب العمارةحلت الفنانة رحمة أحمد ضيفة علي الحلقة الثامنة من مسلسل علي باب العمارة ، والمذاع علي منصة watch it . اقرأ أكثر ⮕

رحمة زين لـ بيرس مورجان: لا أحد يستطيع أن يقول لا لإسرائيل.. إسرائيل بالنسبة للأمم المتحدة طفل مدللرحمة زين لـ بيرس مورجان: لا أحد يستطيع أن يقول لا لإسرائيل.. اسرائيل بالنسبة للأمم المتحدة طفل مدلل، تصريحات رحمة زين، لقاء رحمة زين، حديث رحمة زين اقرأ أكثر ⮕