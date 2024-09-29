تدور أحداثها في أمريكا الاستعمارية في أواخر القرن السابع عشر، وهي قصة مزارع أوروبي وزوجته التي اشتراها وأسرته المتنامية من البيض والأمريكيين الأصليين والأفارقة المتعاقدين أو المستعبدين وقد أدرجت في قائمة نيويورك تايمز لأفضل 10 كتب لعام 2008 حسب اختيار محرري الصحيفة.

تصف ريبيكا زوجة فارك مغادرة إنجلترا على متن سفينة إلى العالم الجديد للزواج من رجل لم تره قط. كانت وفاة أطفالهم اللاحقين مدمرة، وقبل فارك فلورينس الصغير من أحد المدينين على أمل أن تساعد هذه الإضافة الجديدة إلى المزرعة في تخفيف شعور ريبيكا بالوحدة.

العبودية أمريكا الاستعمارية القصة التاريخية المستعمرون عنصرية

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