رجل أعمال سيناوى: الدولة أنفقت 750 مليار جنيه لتنمية سيناء فى 10 سنوات

وأوضح أنه وفقا لما أعلنته الحكومة سيتم تنفيذ 13 مشروعا سياحيا فى شمال سيناء واستثمارات بـ 2.5 مليار جنيه، علاوة على أن يكون هناك 21 تجمعا تنمويا حضريا فى شمال سيناء، وهى أمور تصب تماما في صالح التنمية خاصة مع الإعلان عن إنفاق نحو 115 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء.

كما أشاد خالد رضا بخطة الدولة التي تستهدف مشروعات فى سيناء، ومنها 8.7 مليار جنيه فى الخدمات التعليمية و 8.3 مليار جنيه مشروعات فى الخدمات الصحية، ومن المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ 363 مليار جنيه في سيناء مما يجعلها مساهم كبير في الاقتصاد الوطنى مستقبلا.بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

