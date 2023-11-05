رامي ربيع ينتقد لاعبي الزمالك ويعبر عن رغبته في استمرار أوسوريو

وأضاف رامي ربيع، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" لاعبو الزمالك لم يقدروا مجهود ومؤازرة الجمهور الذي تواجد في مباراة زد، وما حدث من فتوح عدم مسئولية غير طبيعية". وتابع رامي ربيع:"أزمة أوسوريو كثرة التغييرات في مراكز لاعبي الزمالك، وأتمى استمراره في الزمالك، وعدم التعجل في إقالته".

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