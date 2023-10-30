رامى جمال ينشر صورة تجمعه بـ أحمد فهمي ومحمد نور بملابس الإحرام.. ويعلق: اللهم عودة

على صفحته الرسمية عبر إنستجرام، صورة تجمعه بنجوم فريق واما أحمد فهمى ومحمد نور بمكة المكرمة وهم يريتدون ملابس الإحرام معلقًا: "يا رب عودة" وهذه هى المرة الاولى التى يتجمعون بالاراضى المقدسة و قامو باداء مناسك العمرة سويا القضية الفلسطينية أثناء أدائه مناسك العمرة، وذلك خلال صورة نشرها وهو يرتدى ملابس الإحرام أمام الكعبة على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، ودعاء للفلسطينين قائلاً "اللهم انصر أهلنا فى غزة نصر عزيز مقتدر".

كان قد أحيا النجوم محمد حماقى ورامى جمال ومصطفى حجاج حفل زفاف الفنان تامر عاشور وعروسه الإعلامية نانسي نور، وحرص على الحضور عدد من النجوم منهم أنغام وهيثم شاكروعزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليشوهنأ الفنان رامى جمال صديقه المطرب تامر عاشور على عقد قرانه ونشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو وهو يهنئه فى حفل الزفاف معلقا: "مبروك لصديق عمرى تامرعاشورالزواج ربنا يبارك في حياتكما...

اللهم عودة.. رامي جمال ينشر صورته في العمرة بصحبة أحمد فهمي ومحمد نورشارك الفنان رامي جمال، متابعيه قصته عبر صفحته الشخصية على 'إنستجرام' بصورة تجمعه بالفنان أحمد فهمي ومحمد نور من داخل الحرم المكي. اقرأ أكثر ⮕

صورة لـ رامي جمال في العمرة مع أحمد فهمي ومحمد نورشارك الفنان رامي جمال متابعيه خلال قصته عبر صفحته الشخصية على 'إنستجرام' بصورة له مع الفنان أحمد فهمي ومحمد نور. اقرأ أكثر ⮕

أحمد السقا ينشر صورة للجيش المصري ويعلق: ' تحيا مصر دائما وأبدا'أحمد السقا ينشر صورة للجيش المصري ويعلق تحيا مصر دائما وأبدا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

رامي جمال ومحمد نور وأحمد فهمي يؤدون مناسك العمرةشارك الفنان رامي جمال صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري. اقرأ أكثر ⮕

أحمد السقا ينشر صورة للجيش المصرى ويعلق: تحيا مصر (صورة)شارك النجم أحمد السقا جمهوره ومتابعيه صورة للجيش المصري أثناء تأدية الصلاة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام'. اقرأ أكثر ⮕

أحمد السقا ينشر صورة للجيش المصرى ويعلق: تحيا مصر دائما وأبداشارك النجم أحمد السقا جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام' صورة للجيش المصري أثناء تأدية الصلاة.. اقرأ أكثر ⮕